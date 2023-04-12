Шесть сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела со стороны боевиков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана" и "Хайат-Тахрир-аш-Шам" (запрещены в РФ), сообщил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в провинции Алеппо зафиксирован один обстрел, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела.

"В результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, ранены шесть сирийских военнослужащих", - проинформировал Гуринов.

В провинции Идлиб в районе населённого пункта Мамухия боевики террористической группировки "Исламская партия Туркестана" предприняли попытку прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам, отметил контр-адмирал.

"Уничтожено три боевика. Погиб один сирийский военнослужащий", - сказал он.