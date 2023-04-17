Террористы в Сирии четыре раза обстреляли позиции правительственных сил

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Позиции сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации в Сирии четыре раза подвергались обстрелу со стороны террористов, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России), в провинции Алеппо - 2, в провинции Идлиб - 2 обстрела", - сказал Гуринов.

Он также сообщил, что в результате обстрела из гранатомета, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий.