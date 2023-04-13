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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Лидер Приднестровья обвинил СБУ в подготовке терактов в непризнанной республике

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что теракты, которые были предотвращены в Приднестровье, готовила Служба безопасности Украины.

"То, что кураторы и исполнители представляли Службу безопасности Украины, - это факт, уже подтвержденный следствием. Все задержанные дают признательные показания, все показания подтверждаются экспертизами", - сказал Красносельский в четверг журналистам в Тирасполе.

"Теракты, которые удалось предотвратить на территории Приднестровья в феврале-марте, в случае их совершения имели бы серьезные последствия, вплоть до необратимых, до агрессии, до боевых действий", - заявил Красносельский, отметив, что они "были направлены против России и ее миротворческой операции в регионе".

"Я убежден, что через кровь приднестровцев, по отношению к которым планировался теракт, как и против миссии ОБСЕ 14 февраля в городе Бендеры, били именно по Российской Федерации. Через нас, но по России, именно по миротворческой миссии. Целью терактов было обвинить Россию в несостоятельности, в том, что она уже не справляется со своими миротворческими обязательствами, не может спасти и сберечь жизни людей...", - сказал лидер Приднестровья.

В начале марта прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий сообщил, что в регионе готовились теракты в отношении лидеров ПМР, а также побывавшей в регионе в феврале делегации ОБСЕ во главе с действующим председателем организации, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Министерство госбезопасности Приднестровья объявило о предотвращении террористического акта и задержании подозреваемых. По данным МГБ, "преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц Приднестровья".

Украина отвергла причастность к подготовке терактов.

Вадим Красносельский Приднестровье СБУ Украина
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