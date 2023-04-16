Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути урегулирования украинского кризиса, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Лула да Силва заявил журналистам в Абу-Даби, где он завершает свое турне по Азии, что пытается собрать такую группу лидеров, предпочитающих "говорить о мире, а не о боевых действиях". Он привел в пример председателя КНР Си Цзиньпина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которыми проводил встречи на этой неделе.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Пекине бразильский и китайский лидеры пришли к согласию относительно того, что диалог и переговоры - единственное решение украинского кризиса. Отмечалось, что Китай и Бразилия продолжат обмен мнениями по этому вопросу.