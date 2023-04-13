В США сузили круг подозреваемых в расследовании утечки данных по Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США и ФБР, ведущие расследование ситуации с утечкой засекреченных документов об обстановке на Украине, сузили круг подозреваемых, которые могут иметь к ней отношение, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Ведущие расследование специалисты сузили круг подозреваемых, которые могут нести ответственность за это", - передает агентство. Источник не уточнил, о скольких подозреваемых идет речь.

Агентство отмечает, что администрация Байдена в настоящий момент проводит оценку дипломатических последствий утечки, а также последствий для национальной безопасности. На минувшей неделе высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что ситуация, когда такие документы попадают в общий доступ в интернете, несет в себе "очень высокие риски для национальной безопасности".