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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В США сузили круг подозреваемых в расследовании утечки данных по Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США и ФБР, ведущие расследование ситуации с утечкой засекреченных документов об обстановке на Украине, сузили круг подозреваемых, которые могут иметь к ней отношение, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Ведущие расследование специалисты сузили круг подозреваемых, которые могут нести ответственность за это", - передает агентство. Источник не уточнил, о скольких подозреваемых идет речь.

Агентство отмечает, что администрация Байдена в настоящий момент проводит оценку дипломатических последствий утечки, а также последствий для национальной безопасности. На минувшей неделе высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что ситуация, когда такие документы попадают в общий доступ в интернете, несет в себе "очень высокие риски для национальной безопасности".

США ФБР Украина
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