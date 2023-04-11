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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Конгрессе требуют от Пентагона объяснений по утечкам засекреченных данных об Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Конгрессе США запросили проведение закрытых брифингов для членов обеих палат по теме утечки засекреченных документов из Пентагона, которые содержали информацию о ситуации на Украине, пишет во вторник газета Politico.

"Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил во вторник, что запросил проведение закрытых брифингов для его членов после возобновления работы Конгресса в среду (после пасхальных выходных - ИФ)", - передает издание.

Накануне председатель комитета сената по делам разведки Марк Уорнер заявил, что его проинформировали о случившемся, и он пообещал, что его комитет продолжит пристально следить за ситуацией.

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Кроме того, руководители комитета по разведке в палате представителей от республиканцев и демократов - Майк Тернер и Джим Хаймс в совместном заявлении указали, что ожидают, что и их ознакомят с ходом расследования.

"Защита засекреченной информации чрезвычайно важна для нашей национальной безопасности, и министерство обороны и разведывательные структуры должны быстро работать над предотвращением любых утечек и установлением их источников", - отмечается в нем.

"Мы не знаем, что еще может быть обнародовано, или к чему еще у них есть доступ", - заявил в свою очередь CBS Тернер.

Другие конгрессмены также ожидают пояснений от администрации США относительно публикации в открытом доступе секретных документов. Так, председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и сенатор Джек Рид, возглавляющий аналогичный комитет в сенате, заявили, что также требуют от исполнительной власти ответов на свои вопросы по утечке данных.

США Пентагон Украина
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