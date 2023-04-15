Первая миссия корабля Boeing Starliner к МКС запланирована на лето 2024 г

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Первая регулярная миссия космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с экипажем к Международной космической станции (МКС) запланирована на лето 2024 года, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Первая регулярная миссия NASA и Boeing к космической станции запланирована на дату не ранее лета 2024 года", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным американского космического ведомства, в рамках будущей миссии на станцию отправятся астронавты NASA Скотт Тингл (командир корабля) и Майк Финк (пилот), а также два бортинженера, которые будут назначены в состав экипажа в ближайшие месяцы.

Дата старта миссии зависит от успешности первого испытательного полета корабля с экипажем (CFT) к станции, намеченного на 21 июля этого года, и завершении сертификации корабля.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

На разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю корпорации было выделено более $5 млрд.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа Starliner из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорации необходимо успешно провести испытательный пилотируемый полет корабля к станции для его сертификации, после чего Starliner сможет выполнять регулярные миссии к МКС с экипажем.

В рамках тестового пилотируемого полета на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). Они проведут на станции около двух недель, в течение которых будут работать совместно с действующим экипажем МКС.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю. После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.