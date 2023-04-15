Испанская альпинистка покинула пещеру после 500 дней изолированного пребывания в ней

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Испанская альпинистка вышла в пятницу из пещеры на глубине 70 метров под землей, где она провела 500 дней в изоляции от внешнего мира. Об этом сообщает Associated Press.

50-летняя жительница Мадрида Беатрис Фламини хотела проверить себя и узнать, какие впечатления испытывает человек, живущий в одиночестве под землей.

Выйдя из пещеры, в кратких комментариях журналистам Фламини описала опыт отрезанности от мира как "превосходный, непревзойденный".

Эксперимент Фламини было частью проекта под названием Timecave, который был разработан для изучения трансформации личности людей, живущих в одиночку под землей в течении долгого времени. В 1987 году итальянец Маурицио Монтальбини установил предыдущий мировой рекорд, проведя в пещере 210 дней.

Фламини использовала две камеры, чтобы документировать свои переживания, и размещала записи в пункте обмена в пещере. Ее коллеги по эксперименту доставляли еду и другие предметы первой необходимости на место обмена и забирали все, что она там оставляла.

Группа психологов, спелеологов (спелеология - дисциплина по исследования пещер) и тренеров по физической подготовке из Timecave все время изучала записи, но не имела с Фламини прямого контакта.

Позже, на пресс-конференции Фламини сказала, что ей кажется, будто она все еще проживает день, когда она заселилась в пещеру в 2021 году, и понятия не имеет, что произошло в мире с тех пор.

Она извинилась за то, что запиналась в своих ответах. "Я полтора года не разговаривала, и мне теперь трудно", - сказала она.

Отметив, что люди на пресс-конференции были в масках (чтобы защитить ее от инфекций) Фламини пошутила, что для нее все еще продолжается разгар пандемии COVID-19.