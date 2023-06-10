Американский ученый установил мировой рекорд, проведя 100 дней под водой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американский ученый Джозеф Дитури в пятницу вернулся на поверхность после рекордных 100 дней жизни в подводном отеле, сообщают американские СМИ.

Профессор из Южно-Флоридского университета Дитури, также известный как "Доктор Глубокое Море", провел в отеле Jules' Undersea Lodge 100 дней. Отель расположен в местности Ки-Ларго в штате Флорида и находится на глубине примерно 6,7 метров.

По данным сайта книги рекордов Гиннесса, Дитури побил рекорд еще 13 мая, когда провел под водой 74 дня. Предыдущий рекорд был установлен Джессикой Фейн и Брюсом Кантреллом, которые провели 73 дня 2 часа и 34 минуты в этом же отеле.

Дитури поставил себе цель провести под водой 100 дней, чтобы исследовать долгосрочные последствия повышенного давления на организм.

Jules' Undersea Lodge - единственный американский отель, расположенный под водой. Площадь помещения составляет около 9,2 квадратных метра. Атмосферное давление в нем на 70% выше, чем на поверхности.