Трое сирийских военных погибли, двое ранены после обстрела в провинции Латакия

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Трое сирийские военнослужащих стали жертвами обстрела со стороны боевиков в провинции Латакия, двое получили ранения, сообщил на брифинге в субботу на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы один обстрел и два удара беспилотными летательными аппаратами со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ - ИФ) по позициям сирийских правительственных войск в районе населенных пунктов Сафсафа, Кара-Килиса и Касталь-эль-Бордж провинции Латакия", - сказал он.

По его данным, в результате атаки террористов "трое сирийских военных погибли, двое получили ранения".