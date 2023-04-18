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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с РФ по отработавшему ядерному топливу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили во вторник законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом" (ОЯТ).

"Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Республику Беларусь радиоактивных отходов", - сообщило госагентство БелТА.

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Под облученными тепловыводящими сборками ядерных реакторов понимаются тепловыделяющие сборки российского производства, облученные в ядерном ректоре атомной станции, сооруженной на территории Белоруссии, и извлеченные из него, содержащие ядерное топливо.

Для осуществления сотрудничества в рамках соглашения потребуется получение лицензий (разрешений). В соответствии с соглашением компетентными органами являются: от Белоруссии - министерство энергетики, от России - госкорпорация "Росатом".

Компетентные органы назначают соответствующие уполномоченные организации. Соглашением предусматривается, что в целях осуществления перевозки облученных тепловыделяющих сборок и их последующей переработки заключаются договоры (контракты) между уполномоченными организациями. В частности, в названных договорах (контрактах) определяется объем сотрудничества, права и обязанности уполномоченных и привлекаемых организаций и другие условия сотрудничества.

Правительство внесло проект закона в Палату представителей 7 марта текущего года. Он разработан в целях ратификации белорусско-российского межправсоглашения о сотрудничестве в области обращения с ОЯТ, подписанного в Сочи 21 ноября 2022 года.

Белоруссия РФ
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