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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Токаев призвал бизнес покончить с привычкой зарабатывать на родине, а тратить - за границей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанские бизнесмены должны прекратить тратить за границей заработанные на родине деньги, заявил на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Особую роль играют представители крупного бизнеса, которых поддерживает государство. Необходимо избавиться от привычки "зарабатывать здесь, а тратить за границей". Напротив, лучше стремиться внести больший вклад в решение социальных проблем в стране", - сказал он.

Он считает, что предприниматели должны направлять полученные средства на развитие бизнеса именно в Казахстане.

"Крупные бизнесмены, которые смогут выполнять свою работу в соответствии с этими требованиями, станут настоящей национальной бизнес-элитой. Они получат уважение народа, защиту и поддержку государства", - отметил глава государства.

Он добавил, что стране необходима "новая волна предпринимателей", которая сможет создать стабильный и крепкий бизнес за счет своего таланта, не полагаясь на ресурсы государства.

"Сейчас активизирована работа по возвращению государству незаконно вывезенных активов. Возвращенные активы и имущество не должны быть присвоены. Все средства должны быть полностью направлены на развитие экономики", - сказал президент.

"Вот что я хочу сказать гражданам, которые хотят вернуть средства и способствовать процветанию нашей страны: инвестируйте в новые индустриальные проекты, открывайте новые производства и создавайте новые рабочие места в Казахстане. Тогда не возникнет никаких проблем с такими активами и их владельцами", - добавил он.

Он убежден, что Казахстан должен проводить взвешенную и самостоятельную экономическую политику.

"Чтобы общественные ресурсы были доступны, необходимо руководствоваться принципами открытого аукциона. Чтобы представители бизнеса добросовестно выполняли все свои обязательства, необходимо установить эффективную систему контроля", - отметил Токаев.

Кроме того, по его словам, по делам против монополистов должна быть проведена качественная работа: "Для этого важно, чтобы судьи были квалифицированными".

На этом же заседании президент также отметил нестабильность налоговых поступлений в бюджет.

"Да, наша экономика растет. Но темп роста налоговых поступлений по отношению к валовому внутреннему продукту нестабилен. (...) В целом за последние пять лет в бюджет поступило на 30 трлн тенге меньше. Разумеется, необходимо проверить правильность этой цифры. Пора наконец решить эту проблему, которая длится уже много лет", - сказал он.

Токаев отметил необходимость серьезной реализации макроэкономической политики, а также призвал скорректировать макропоказатели в бюджете страны.

"Макроэкономическая политика должна проводиться очень серьезно. Необходимо скорректировать дефицит бюджета, госдолг, трансферт из Нацфонда и другие макропоказатели. (...) По мнению некоторых экспертов, доход снижается из-за большого количества налоговых льгот. Есть и другие причины", - пояснил глава государства.

Официальный курс на 19 апреля - 451 тенге/$1.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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