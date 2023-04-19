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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Финский город Каухава предложил разместить у себя базу НАТО

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Город Каухава в Финляндии предложил разместить у себя базу НАТО, мэр Веса Рантала заявил о хорошем местоположении населенного пункта для такой базы.

"По единодушному мнению городского совета, Финляндия должна предложить Организации Североатлантического договора создать базу в Каухаве", - сообщил в среду портал Yle.

Мэр обосновывает это хорошим местоположением города с точки зрения Балтии, Балтийского моря и всех Северных стран. Он также указал на то, что в Каухаве до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.

В то же время никакого решения о базах НАТО в Финляндии пока не принято.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО, сдав в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на хранение Соединенным Штатам свой документ о присоединении к Североатлантическому договору. Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Финляндии 5 июля 2022 года, после чего все 30 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Финляндия НАТО Каухава
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