США готовят новый пакет военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - США в рамках очередного пакета военной помощи Украине направят ей боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для поставленных США HIMARS, реактивные и противотанковые вооружения, а также еще артиллерийские снаряды", - сказала она на брифинге.

Она уточнила, что это 36-й раз, когда США передают Украине вооружения из своих арсеналов, и добавила, что более подробные объявления на этот счет позднее сделают Пентагон и Госдеп.

В свою очередь Associated Press отмечает, что США на этот раз выделяют военной помощи на $325 млн. Однако американская администрация не уточнила количество боеприпасов, которые должна поставить Украине

В пакет помощи также войдут более 9 млн патронов, подрывные средства для разминирования местности, четыре транспортных средства логистической поддержки, запчасти и наборы для ремонта и обслуживания техники.

О прошлом транше военной помощи Киеву США объявляли 4 апреля. К данному моменту, уточняет AP, общая стоимость такой помощи достигла примерно $36 млрд.

В пятницу в Германии должна пройти новая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины.