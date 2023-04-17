Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Южная Корея и США начали крупномасштабные воздушные учения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея и США начали крупномасштабные совместные воздушные учения в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, примут участие в учениях. В свою очередь США развернут около 40 самолетов своих ВВС, таких как истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B, реактивные самолеты FA-18.

По данным военных, учения будут сосредоточены на повышении оперативной совместимости и комбинированных оперативных возможностей передовых истребителей союзников путем проведения различных учений, таких как групповой полет и операции непосредственной авиационной поддержки.

Учения пройдут в особо напряженной обстановке на Корейском полуострове.

В четверг КНДР сообщила о проведении первого испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Отмечалось, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. По его словам, новая МБР значительно повысит эффективность ядерного контрудара Севера.

США Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

ООН сообщила о согласии сторон конфликта в Судане прекратить столкновения на три часа

В Финляндии началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото"

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

Китайские тайконавты вышли в открытый космос с национальной орбитальной станции

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });