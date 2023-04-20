Австралия занялась реформой деятельности ЦБ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Резервному банку Австралии (RBA) предстоит самая масштабная реформа за его 63-летнюю историю, в результате которой число заседаний ЦБ сократится, а его глава будет давать пресс-конференции по итогам каждого заседания.

Решение о проведении реформы было принято по результатам первого с 90-х гг. масштабного анализа деятельности банка, который правительство начало в прошлом году после появления резкой критики в адрес RBA и его действий по сдерживанию инфляции, пишет газета The Wall Street Journal.

Глава австралийского ЦБ Филип Лоу еще в октябре 2021 года заявлял, что RBA не намерен повышать ставку до 2024 года, но в мае 2022 года ЦБ начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, подняв ставку до максимальных с мая 2012 года 3,6% годовых. Регулятор сделал паузу в цикле ужесточения лишь в апреле 2023 года.

Как заявил в четверг министр финансов Австралии Джим Чалмерс, все рекомендации, данные правительственными экспертами по итогам анализа деятельности ЦБ, приняты к сведению.

В частности, планируется изменение структуры комитета по денежно-кредитной политике, которое ослабит влияние главы RBA на принимаемые решения.

Число заседаний комитета по денежно-кредитной политике сократится до 8 в год с 11. При этом целевой показатель инфляции RBA останется неизменным - 2-3%.

Чалмерс отметил, что реформы, которые планируется провести к июлю 2024 года, приведут деятельность ЦБ в соответствие с "лучшими глобальными практиками".

"Это более важно сейчас, чем когда-либо ранее, учитывая то, в насколько сложной экономической среде мы находимся", - сказал он.

Лоу заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что RBA "извлек некоторые уроки относительно коммуникаций" за период после пандемии.

Срок его службы на посту главы австралийского ЦБ истекает в сентябре, и Лоу отметил, что готов продолжать работу, если получит предложение от правительства. Соответствующее решение будет принято в июне.