Запорожская АЭС переводит шестой энергоблок в холодный режим

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Шестой энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре будет переведен из режима горячего останова в холодный, сообщается в телеграм-канале станции.

"В связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар руководством Запорожской АЭС принято решение о переводе реакторной установки блока №6 в состояние "холодный останов". В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Для прохождения осенне-зимнего периода, уточняется в сообщении, пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС с ноября 2022 находились в состоянии "горячий останов" для обеспечения работы теплофикационных установок. В настоящее время в этом режиме остается только пятый блок для обеспечения собственных нужд станции.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.