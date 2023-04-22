В Мадриде заявили об отправке шести Leopard 2 на Украину

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испанские военные отправили на Украину шесть танков Leopard 2, сообщила в субботу министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Эти "Леопарды", а также 20 иных единиц техники, погрузили в порту в Сантандере. Туда техника прибудет на Украину через пять или шесть дней", - приводят ее слова европейские СМИ.

Роблес добавила, что в настоящее время в Испании проводят ремонт еще четырех находившихся на хранении Leopard 2. Их тоже планируется отдать Киеву.

В минувший четверг европейские СМИ сообщали, что власти Дании и Нидерландов намерены совместно передать Украине 14 танков Leopard 2. Отмечалось, что поставка будет осуществлена в первые месяцы 2024 года.