В Азербайджане два человека погибли при взрыве в цехе, где производился уголь

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана подтвердила гибель двух человек в результате взрыва при производстве угля в Агстафинском районе.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Генпрокуратуре, инцидент произошел в субботу около 21:00 на территории поселка Вургун.

"В ходе предварительного расследования установлено, что при взрыве погибли два человека", - отмечает ведомство.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 124.2 (гибель двух и более человек по неосторожности) УК Азербайджана, ведется расследование.