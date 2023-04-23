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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Байден сообщил, что дипломаты США эвакуированы из Судана

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники американского посольства вывезены из Хартума (Судан), говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. И я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции", - заявил Байден.

Байден также добавил, что работа посольства США в Судане временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны группировки Силы быстрого реагирования (СБР). В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР. В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают.

Джо Байден США Судан
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