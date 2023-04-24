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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Литовский завод удобрений Achema в 2022 году снизил продажи почти на 40%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, в 2022 году снизил объемы продаж на 37% – до 1,4 млн тонн с 2,22 млн тонн в 2021 году. Об этом сообщило BNS со ссылкой на генерального директора предприятия Рамунаса Миляускаса.

Как пояснил Миляускас, в результате скачка цен на природный газ продукция компании дорожала, спрос на нее снижался. "Ситуация на Украине и санкции дестабилизировали привычные цепочки поставок энергоресурсов и сырья, поэтому компании пришлось быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Когда цены на природный газ выросли до небывалых высот, компания закончила финансовый год с минимальными объемами производства", - сказал он.

Миляускас отметил, что 2022 год стал самым сложным для компании за последние 15 лет, начиная с мирового финансового кризиса 2008 года.

Завод Achema, который является крупнейшим потребителем природного газа в Литве, с осени 2021 года перешел на работу на неполной мощности. А в сентябре 2022 года предприятие приостановило работу на два месяца из-за резкого увеличения цен на газ и неуправляемого роста себестоимости производства. Затем производство было приостановлено в декабре и возобновлено в марте текущего года.

Мощности Achema по производству аммиака – сырья для удобрений – составляют около 1,2 млн кубометров в год, аммиачной селитры – 540 тыс. тонн, смол – 125 тыс. тонн.

Achema Литва
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