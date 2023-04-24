ООН временно эвакуирует своих сотрудников из Судана

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООН временно эвакуирует своих сотрудников из Судана, при этом в стране останется небольшое число работников организации для продолжения усилий по разрешению конфликта. Об этом сообщается в понедельник на сайте миссии ОНН в Судане (МООНЮС).

"Сегодня ООН временно переместила свой международный персонал из Хартума в Порт-Судан для последующей эвакуации в соседние страны, где сотрудники будут работать удаленно", - говорится в заявлении.

Сообщается, что около 700 сотрудников ООН, международных неправительственных организаций (МНПО) и посольств, в том числе члены их семей прибыли в Порт-Судан автомобильным транспортом.

Также 43 набранных на международной основе сотрудника ООН и 29 сотрудников МНПО были эвакуированы из городов Эль-Генейна и Залингей в Чад.

В стране остается небольшое число работников ООН, в том числе специальный представитель генсека ООН Фолькер Пертес.

Всего у ООН в Судане находятся 877 сотрудников-иностранцев и более 3,2 тыс. местных сотрудников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН в понедельник, предупредил , что конфликт в Судане может выйти за границы страны.

"Существует риск, что конфликт в Судане распространится на весь регион или даже – за его пределы", - заявил Гутерриш. Он добавил, что находится в контакте со сторонами конфликта и призвал их "прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров".

Тем временем страны по всему миру продолжают эвакуировать людей из Судана. Associated Press сообщает, что Германия вывезла из страны в Иорданию 311 человек. Помимо немецких граждан среди них были граждане Австралии, Австрии, Великобритании, Бельгии и других стран.

Франция вывезла из Судана 388 человек, среди которых были граждане 28 стран. Власти страны заявили о закрытии своего посольства в Судане.

Вечером в воскресенье Италия вывезла из страны около 200 человек в Джибути, среди них было около 140 итальянцев.

Ранее сообщалось, что своих дипломатов эвакуировали США и Великобритания. В воскресенье президент США Джо Байден заявил, что американские дипломаты вывезены из Хартума, а работа посольства приостановлена. При этом власти страны не планируют массовую эвакуацию своих граждан, которых в Судане находится около 16 тыс.

Премьер Великобритании Риши Сунак также заявил об эвакуации дипломатов, однако британские СМИ сообщают, что в стране еще могут находиться около 4 тыс. обладателей британских паспортов.

Испания эвакуировала около 170 человек, среди которых были 34 испанских гражданина.

Также из Судана были эвакуированы граждане Швеции, Дании, Финляндии, Польши, Нидерландов, Турции, Греции и других стран.

Ранее сообщалось, что в Судане погибли более 420 человек и около 3,7 тыс. ранены.

Эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны Сил быстрого реагирования (СБР). В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием – СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.