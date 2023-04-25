Поставки Сеулом оружия Киеву не будут обсуждаться на встрече Байдена и Юн Сок Еля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о предоставления Сеулом военной помощи Киеву не включен в повестку встречи президентов Южной и США Кореи Юн Сок Еля и Джо Байдена, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента республики.

"Что касается того, будет ли на повестке дня поддержка оружием, я скажу, что на данный момент этого не будет", - заявил чиновник журналистам.

Тем не менее он отметил, что лидеры США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Украине в контексте глобальных проблем.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина станет важной темой в переговорах Байдена и Юн Сок Еля, но не стал вдаваться в подробности.

Юн Сок Ель посещает США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники. В Кремле в связи с этим выразили сожаление.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это - продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.