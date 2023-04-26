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Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанская фондовая биржа (KASE) по требованию международных организаций вводит требование по сегрегации (принудительному отделению) счетов граждан России и Белоруссии от счетов других клиентов.

Об этом на брифинге сообщила зампредседателя Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

"Дело в том, что это требование международных учетных организаций. Они требуют раскрытия информации о каждом отдельном клиенте с точки зрения контроля за соблюдением санкционного режима. То есть те лица, которые совершают операции на Казахстанской фондовой бирже, или те лица, которые совершают операции в системе учета Центрального депозитария, они перепроверяются на предмет отмывания денег и на предмет соответствия с различными санкциями", - сказала она.

Речь идет о ценных бумагах, номинированных в валюте, отличной от казахстанского тенге, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream, сообщил казахстанский инвестбанк Halyk Finance со ссылкой на письмо KASE.

Ориентировочно сегрегация начнется после 1 мая 2023 года. После этой даты, отмечают в Halyk Finance, будут возможны задержки в расчетах по сделкам, совершенным на KASE, что "может привести к ситуациям дефолта и штрафным санкциям со стороны биржи".

"Для минимизации рисков дефолта по сделкам на KASE АО "Halyk Finance" с 27 апреля 2023 года планирует закрыть доступ гражданам России и Беларуси к сектору KASE Global и иным инструментам на KASE, номинированным в иностранных валютах, расчеты по которым проходят в международных расчетных депозитариях Euroclear и Clearstream", - уточняет инвестбанк.

Пресс-служба Центрального депозитария уточняет, что процесс сегрегации активов российских депонентов депозитария был начат еще в 2022 году (и в настоящее время продолжается) по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream в связи с соблюдением санкций Евросоюза.

В то же время с мая 2023 года Центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане России и Белоруссии, или юрлица, зарегистрированные в этих странах, на имена которых открыты брокерские счета казахстанскими депонентами депозитария.

"В целях обеспечения корректности и достоверности учета финансовых инструментов, находящихся в системе номинального держания Центрального депозитария, возможность осуществления вывода финансовых инструментов по таким счетам (субсчетам) будет доступна после завершения процедуры перевода активов российских и белорусских граждан и юридических лиц на специализированные счета (субсчета) номинального держания в международных депозитариях", - говорится в сообщении депозитария.

О процедуре завершения перевода финансовых инструментов Центральный депозитарий уведомит дополнительно.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе визита в Казахстан предупредила о росте рисков применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков, которые помогают России обходить западные санкции.

"Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы полностью соблюдаем и требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков", - сказала утром 26 апреля журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

По ее словам, все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций, которые были введены западными регуляторами.

"Усилены комплаенс-службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работу с санкционными лицами, включенными в различные списки, полностью эти требования соблюдаются", - заверила она.

"Сейчас больше вопрос стоит о том, что при проведении каких-то торговых операций важно, чтобы банковская система не использовалась для обхода санкций. Соответствующие комплаенс-процедуры также предусмотрены", - добавила глава агентства.

KASE Казахстан Белоруссия Мария Хаджиева Halyk Finance Euroclear Clearstream
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