Латвия законодательно закрепила запрет на торговлю электроэнергией с Россией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сейм Латвии поддержал поправки в закон о рынке электроэнергии, которыми предусмотрено закрепление запрета на сделки по торговле электроэнергией с Россией и Белоруссией.

Поправки также предусматривают запрет на поставку электроэнергии для торговли с использованием энергосистем России и Белоруссии. Законопроект разработан в соответствии с международными санкциями, препятствующими дальнейшему финансовому сотрудничеству с рядом компаний, зарегистрированных в России.

В целях обеспечения безопасности, равновесия и стабильности электроснабжения в латвийской системе электропередачи до момента синхронизации с европейскими энергосетями оператору системы передачи будет разрешено обмениваться балансирующей электроэнергией с оператором российской системы передачи или трейдером из России без произведения финансовых расчетов.

При этом системный оператор должен будет обеспечить, чтобы количество балансирующей электроэнергии, полученной из России, не превышало количество переданной ей балансирующей электроэнергии.

Ранее на заседании парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике представители Минэнерго заявили, что фактически торговля электроэнергией с Россией и Белоруссией не осуществляется на основании решения правительства Латвии от 11 октября прошлого года.