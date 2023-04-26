Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил запланированные на четверг мероприятия

В церемонии на АЭС "Аккую" он примет участие по видеосвязи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за проблем со здоровьем отменил предвыборные мероприятия, которые были запланированы на четверг, сообщают западные СМИ.

При этом, как пояснил замглавы Партии справедливости и развития Эркан Кандемир, Эрдоган решил принять участие по видеосвязи в запланированной на четверг торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Изначально планировалось, что турецкий президент приедет на АЭС.

Ранее сам Эрдоган сообщил, что в среду остается дома по рекомендации врачей. "Сегодня я отдохну дома, так как мне посоветовали это врачи", - написал он в своем твиттере.

Турецкие и иностранные СМИ сообщали, что во вторник вечером Эрдоган почувствовал себя плохо. Предположительно, речь шла об остром расстройстве пищеварения.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-губернатор Арканзаса объявил об участии в президентской гонке в США

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Атомные подлодки США пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Украина провела учения теробороны около белорусской границы

Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });