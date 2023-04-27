Обнаруженные в Польше фрагменты ракеты могли остаться после испытаний ПВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ракета, фрагменты которой обнаружили в лесу близ польского города Быдгощи, была мишенью для отработки задач ПВО, сообщает в четверг радиостанция RMF FM.

По ее информации, "фрагменты ракеты "воздух-земля" остались после испытаний систем защиты, и, скорее всего, выстрел был сделан во время учений".

Радиостанция подчеркивает, что "речь идет о действиях польской армии в рамках создания в стране современной системы ПВО".

Фрагменты нашли 25 апреля в лесу в 15 км от Быдгощи. Сначала их приняли за беспилотник. Никаких взрывоопасных материалов на месте происшествия не обнаружено.

"Ситуация не несет угрозы безопасности местных жителей. На месте обнаружения работают сотрудники полиции, военной жандармерии и саперы", - комментирует ситуацию министерство обороны Польши.

В ноябре прошлого года в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета украинской ПВО. Тогда погибли два человека.