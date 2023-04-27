Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Обнаруженные в Польше фрагменты ракеты могли остаться после испытаний ПВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ракета, фрагменты которой обнаружили в лесу близ польского города Быдгощи, была мишенью для отработки задач ПВО, сообщает в четверг радиостанция RMF FM.

По ее информации, "фрагменты ракеты "воздух-земля" остались после испытаний систем защиты, и, скорее всего, выстрел был сделан во время учений".

Радиостанция подчеркивает, что "речь идет о действиях польской армии в рамках создания в стране современной системы ПВО".

Фрагменты нашли 25 апреля в лесу в 15 км от Быдгощи. Сначала их приняли за беспилотник. Никаких взрывоопасных материалов на месте происшествия не обнаружено.

"Ситуация не несет угрозы безопасности местных жителей. На месте обнаружения работают сотрудники полиции, военной жандармерии и саперы", - комментирует ситуацию министерство обороны Польши.

В ноябре прошлого года в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета украинской ПВО. Тогда погибли два человека.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и зерновую сделку

Brent подорожала до $77,94 за баррель

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"
Военная операция на Украине

Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий

Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

Близ польского города Быдгощ обнаружены фрагменты ракеты

Пашинян заявил, что лишь российские миротворцы вправе контролировать Лачинский коридор

Пашинян заявил, что лишь российские миротворцы вправе контролировать Лачинский коридор

Что случилось этой ночью: четверг, 27 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });