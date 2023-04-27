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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Близ польского города Быдгощ обнаружены фрагменты ракеты

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Польши расследует ситуацию с обнаружением фрагментов снаряда близ города Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство), сообщает в четверг польская пресса.

Радиостанция RMF FM информирует, что речь, скорее всего, идет о фрагментах ракеты "воздух-земля". "Продолжаются поиски боеголовки, поскольку ее на месте обнаружения фрагментов нет", - отмечается в сообщении радиостанции.

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По неподтвержденной информации польской прессы, на обнаруженных фрагментах имеются надписи на русском языке.

Фрагменты обнаружили 25 апреля в лесу в 15 км от Быдгоща. Сначала их приняли за беспилотник.

"Ситуация не несет угрозы безопасности местных жителей. На месте обнаружения работают сотрудники полиции, военной жандармерии и саперы", - комментирует ситуацию министерство обороны Польши.

В ноябре прошлого года в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета украинской ПВО. Тогда погибли два человека.

Польша Быдгощ
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