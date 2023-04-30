Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

Согласно показаниям фигурантов, убийство "заказал" лидер "тамбовской" ОПГ Барсуков (Кумарин)

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году
Фото URA.RU/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Установлены двое причастных к заказному убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По данным ведомства, один из фигурантов "осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича", а второй - "стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор".

"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М.Маневича по "заказу" лидера т.н. "тамбовской" преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира", - добавили в ЦОС.

Как уточнили в ФСБ, Барсуков лично передал киллерам орудие совершения преступления - автомат Калашникова.

"Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются", - заключили в ведомстве.

Рано утром 18 августа 1997 года машина, на которой Маневич и его жена ехали на работу, была расстреляна снайпером с чердака одного из домов на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Получив смертельные ранения в шею и грудь, вице-губернатор скончался по дороге в больницу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Володин встретился с президентом Кубы

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });