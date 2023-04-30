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В Узбекистане закрылись участки для голосования на конституционном референдуме

В Узбекистане закрылись участки для голосования на конституционном референдуме
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Узбекистане в 20:00 (18:00 по московскому времени) завершилось голосование на референдуме по проекту закона о новой конституции, явка на референдуме составила свыше 80%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК.

"В референдуме, состоявшемся 30 апреля, по предварительным данным приняли участие 81,39% или 15 802 095 граждан из числа внесенных в списки для голосования, референдум был признан состоявшимся, поскольку явка превысила необходимые 50%", - сказали в пресс- службе.

При этом, как отметили в пресс-службе, продолжается голосование на некоторых участках за рубежом.

По данным пресс-службы, члены комиссий ведут подсчет голосов. Отмечается, что серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.

В новой редакции конституции Узбекистана число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65 человек, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Узбекистан
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