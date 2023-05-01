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Новую конституцию Узбекистана на референдуме поддержали 90,21% избирателей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Проект закона о новой конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,21% избирателей, сообщил председатель Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.

Против проголосовали 9,35%.

В голосовании приняли участие 16,67 млн граждан или 84,54%, внесенных в список для голосования.

Гражданам страны предстояло ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан".

В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Узбекистан
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