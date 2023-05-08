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Глава Узбекистана подписал закон, дающий ему право объявлять досрочные выборы президента

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал конституционный закон, который позволяет главе государства назначать досрочные президентские выборы. Документ, подписанный накануне, опубликован в понедельник в парламентских изданиях страны и тем самым вступил в действие.

Закон был принят Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) 2 мая и одобрен сенатом 4 мая.

"При назначении президентом Республики Узбекистан досрочных выборов президента Республики Узбекистан выборы проводятся в течение двух месяцев в полном соответствии с настоящим кодексом", - говорится в тексте закона.

Как пояснили "Интерфаксу" в информационной службе сената, ранее законодательство предусматривало проведение досрочных выборов президента только в случае невозможности исполнения действующим главой Узбекистана своих обязанностей в течение трех месяцев. В этот период президентские полномочия передавались председателю сената республики.

Конституционным законом в избирательный кодекс также внесены статьи о досрочных выборах законодательной палаты парламента и сената - при роспуске палат решением президента в течение трех месяцев, при самороспуске - в течение двух месяцев.

В Узбекистане 30 апреля прошел республиканский референдум по проекту закона о новой конституции. Проголосовать на референдуме могли более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого превышает 36,2 млн человек. Гражданам страны предстояло ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан".

По данным ЦИК, проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 млн человек, принявших участие в голосовании. Явка на плебисцит составила 84,54%, или 16,6 млн граждан Узбекистана, в том числе, 611 320 - досрочно.

Постановлением ЦИК от 1 мая обновленный закон по итогам референдума в соответствии с законодательством вступил в силу.

В новой редакции конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Узбекистан
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