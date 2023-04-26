Молдавия попросила Израиль об экстрадиции Илана Шора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия направила в Израиль запрос об экстрадиции политика и бизнесмена Илана Шора, заочно приговоренного к 15 годам лишения свободы, сообщила в телеэфире министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Запрос был отправлен вскоре после того, как апелляционный суд 13 апреля вынес окончательный приговор Шору.

"Как только стало известно решение апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции. У нас пока нет ответа, касающегося нашего срочного запроса", - сказала глава Минюста.

Она напомнила, что министры иностранных дел стран Евросоюза 24 апреля утвердили новый санкционный режим против лиц, которые вовлечены в дестабилизацию ситуации в Молдавии и действующие против конституционных властей страны. Он будет предусматривать, в том числе, запрет на въезде в страны ЕС, замораживание активов олигархов. Список лиц, которые подпадут под санкции, будет утвержден по согласованию Кишинева и Брюсселя. Илан Шор и самый богатый человек в Молдавии Влад Плахотнюк уже включены в санкционные списки США и Великобритании.

13 апреля Шор был окончательно приговорен к 15 годам за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Его обвиняют в причинении Banca de Economii (ВЕМ - Сберегательный банк Молдавии) ущерба в несколько миллиардов леев. Кроме ВЕМ, Шор имел отношение к Banca Sociala и Unibank, из которых в 2015 году мошенническим способом был выведен $1 млрд.

Шор - муж российской певицы Жасмин. Он бежал из Молдавии в июне 2019 года, скрывается в Израиле. Находясь за рубежом, он в 2019 и 2021 годах был избран депутатом парламента по спискам своей партии "Шор".

В мае Конституционный суд Молдавии по запросу правительства будет рассматривать вопрос о запрете партии "Шор" по причине непрозрачного финансирования. После вынесения окончательного решения суда парламент намерен принять решение об отзыве депутатского мандата Шора.