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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры
Фото: Omer Erdem/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В армии Судана и в противостоящем ей военизированном формировании Силы быстрого реагирования (СБР) дали согласие на отправку своих представителей на переговоры, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на спецпосланника генсека ООН по Судану Волкера Пертеса.

По его словам, если такие переговоры состоятся, то они будут нацелены на установление "стабильного и надежного" режима прекращения огня, за которым будут следить как суданские, так и международные наблюдатели.

Спецпосланник отметил, что представители противоборствующих сторон могут провести встречу либо в Саудовской Аравии, либо в Южном Судане.

Пертес указал на важность таких переговоров, поскольку страна сталкивается с "серьезным гуманитарным кризисом" из-за нехватки еды и питьевой воды.

"Если мы не добьемся стабильного прекращения огня, гуманитарная ситуация станет еще хуже", - предупредил он.

С 15 апреля, когда разразился конфликт, вооруженные силы Судана и СБР уже неоднократно продлевали режим прекращения огня, однако каждый раз его не соблюдали.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,5 тыс. получили ранения. В то же время в ООН полагают, что на деле эти цифры значительно выше.

ООН Судан
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