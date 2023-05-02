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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Что случилось этой ночью: вторник, 2 мая

Эвакуация граждан РФ из Судана, сообщение о полете аэростата над Гавайскими островами, заявление США о необходимости коллективного решения по членству Украины в НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ. Четыре самолета Ил-76 осуществляют доставку в Россию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов.

- Военные США сообщили об аэростате, пролетевшем над Гавайскими островами. Они отслеживают его с конца прошлой недели и пришли к выводу, что объект не представляет никакой угрозы. При этом в США не считают, что аэростат принадлежит КНР.

- В Госдепе заявили, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься коллективно. Так в ведомстве прокомментировали публикации СМИ о том, что США резче всех выступают против быстрого приглашения Киева в альянс.

- Два человека погибли при украинском обстреле запорожского Токмака. Также сообщается, что повреждения получили несколько жилых домов, в одном из них пожарные тушат огонь.

- Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки. В результате погиб один сирийский солдат, пятеро военных и двое гражданских получили ранения. По данным СМИ, авиаудар нанесли ВВС Израиля.

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