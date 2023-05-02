ВВП Гонконга в I квартале увеличился впервые с конца 2021 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экономика Гонконга вышла из рецессии в первом квартале 2023 года благодаря росту потребительских расходов вслед за снятием карантинных ограничений и открытием границ.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом свидетельствуют предварительные данные статистического управления Гонконга. Рост ВВП зафиксирован впервые с четвертого квартала 2021 года.

В октябре-декабре 2022 года, согласно пересмотренным данным, экономика Гонконга снизилась на 4,1%, а не на 4,2%, как сообщалось ранее.

Потребительские расходы в первом квартале подскочили на 12,5% в годовом выражении (+1,7% в четвертом квартале 2022 года).

Рост государственных расходов, тем временем, замедлился до 0,5% с 9,1%. Валовое накопление основного капитала в январе-марте увеличилось на 5,8% после снижения на 8,9% в предыдущем квартале.

Темпы снижения экспорта товаров из Гонконга замедлились до 18,7% в годовом выражении с 24,9% в октябре-декабре, импорта – до 14,5% с 22,9%.

Экспорт услуг подскочил на 16,9% (+0,6% в предыдущем квартале), импорт услуг вырос на 20,6% (+1,2%).

ВВП Гонконга в первом квартале увеличился на 5,3% относительно предыдущих трех месяцев.

Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил во вторник, что второй квартал будет "гораздо лучше".

Власти Гонконга прогнозируют рост ВВП на 3,5-5,5% в 2023 году.