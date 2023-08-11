Окончательные подсчеты подтвердили рост ВВП Гонконга во II квартале на 1,5%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экономика Гонконга во втором квартале 2023 года увеличилась на 1,5% в годовом исчислении, по окончательным данным статистического управления.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics.

В первом квартале ВВП Гонконга вырос на 2,9%.

Замедление темпов экономического роста во втором квартале было обусловлено более слабым повышением потребительских расходов - на 8,2% в годовом выражении после скачка на 13% в январе-марте.

Кроме того, государственные расходы упали на 9,6% после роста на 1,3% в первом квартале, инвестиции бизнеса сократились на 0,9% после повышения на 7,9%.

Экспорт товаров из Гонконга в апреле-июне сократился на 15,2% (в первом квартале показатель упал на 18,9%), импорт - на 15,9% (-14,6%). В то же время экспорт услуг подскочил на 22,9% (+16,6%), импорт - на 29% (+20,7%).

ВВП Гонконга во втором квартале уменьшился на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, что также совпало с предварительной оценкой. В первом квартале показатель вырос на 5,4%, что было максимальным скачком за два года.