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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Пентагон отправит 1,5 тыс. военных для укрепления безопасности на южной границе США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин дал разрешение на отправку 1,5 тыс. военнослужащих на южную границу США с целью оказать содействие американским пограничникам в их работе.

"По запросу министерства внутренней безопасности министр Остин одобрил временное увеличение числа военнослужащих, оказывающих поддержку Погранично-таможенной службе США на юго-западной границе страны, на 1,5 тыс. человек", - говорится в заявлении Пентагона.

В течение 90 дней военные будут помогать пограничникам в слежении за ситуацией на земле, в охране складских помещений, в записи данных - в тех сферах, где у пограничников пока не хватает собственных сил, и до тех пор, пока Погранично-таможенная служба не устранит дефицит ресурсов. В то же время военнослужащие не будут напрямую участвовать в работе правоохранительных органов.

В миреСША с 12 мая отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для прибывающих в странуЧитать подробнее

С ноября 2021 года США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от COVID-19. При этом принимались только справки о прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ. Из-за этих мер американские власти отказали десяткам тысяч мигрантов во въезде в страну через ее южную границу.

Однако ранее на этой неделе американская администрация анонсировала отмену с 12 мая требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну иностранных граждан. В результате, отмечает в свою очередь Associated Press, в США ожидают наплыва мигрантов. При этом даже во время действия ограничений по COVID-19 в США смогло прибыть рекордное число мигрантов.

Предыдущий президент США Дональд Трамп также направлял военных на помощь пограничникам.

Национальную гвардию тоже активно задействуют в связи с ситуацией на южной границе США: в данный момент там работает 2,7 тыс. ее служащих.

Пентагон США
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