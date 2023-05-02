Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

США с 12 мая отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для прибывающих в страну

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Администрация США анонсировала отмену с 12 мая требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прилетающих в страну иностранных граждан.

"Мы объявляем, что администрация по окончании 11 мая отменит требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами пассажиров", - говорится в заявлении Белого дома.

США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от COVID-19 с ноября 2021 года. При этом принимаются только справки о сделанной прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

В апреле 2023 года президент США Джо Байден отменил действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного в 2020 году из-за COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 02 мая 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки

Военные США сообщили об аэростате, пролетевшем над Гавайскими островами

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

Стороны конфликта в Судане обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });