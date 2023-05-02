Один человек погиб, семеро ранены в результате удара ВВС Израиля по Сирии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Израильские истребители около полуночи 1 мая нанесли удары по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии: один человек погиб, семеро ранены, сообщил во вторник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

"1 мая с 23:32 до 23:37 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Алеппо. В результате удара выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, один человек погиб, семь получили ранения", - сказал он.

По его словам, в результате снайперского обстрела по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Урум-эль-Кубра провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий.