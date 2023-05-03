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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

РФ помогла эвакуировать из Судана шестерых граждан Киргизии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия помогла эвакуировать из Судана шестерых граждан Киргизии, сообщает в среду пресс-служба киргизского МИД.

"На фоне продолжающихся боевых действий в Судане, в результате совместных усилий МИД Киргизии, киргизского посольства в Саудовской Аравии и дипломатического представительства России в Хартуме из Судана по маршруту Хартум - Москва эвакуированы шесть граждан Киргизии", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, по прибытии в Москву эвакуационного рейса, организованного правительством РФ, граждане Киргизии вылетели в Бишкек.

Ранее из Судана были эвакуированы семь граждан Киргизии, трое из которых работали в представительстве ООН в Хартуме.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). Бои в стране продолжаются, несмотря на очередное продление режима прекращения огня.

Судан Киргизия
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