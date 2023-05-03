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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

ЕС выделил Молдавии второй транш макрофинансовой помощи на 50 млн евро

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз выделил Молдавии второй транш макрофинансовой помощи в размере 50 млн евро из пакета в 150 млн евро, сообщила Еврокомиссия. Сообщение опубликовано на сайте делегации ЕС в Кишиневе.

В начале апреля 2023 года ЕС уже перечислил 10 млн евро в виде грантовой составляющей транша, а сейчас предоставляет 40 млн евро в виде займов для острых потребностей страны и ускорения реформ.

Отмечается, что "перечисление средств стало возможным после того, как Еврокомиссия пришла к выводу насчет прогресса, которого Молдавия добилась в усовершенствовании процесса управления госсектором, в менеджменте публичных финансов в результате утверждения стратегии в соответствующей области, укрепления правового государства".

"Макрофинансовая помощь является частью более широких усилий ЕС по поддержке Молдавии в связи с многочисленными проблемами, возникшими в последние годы. Это также поможет Молдавии продвинуться по ее европейскому пути", - говорится в сообщении.

Первый транш, составивший также 50 млн евро, был выделен Молдавии в августе 2022 года.

Молдавия Еврокомиссия Евросоюз
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