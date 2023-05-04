США пообещали Литве увеличить активность своего флота на Балтике

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США будут наращивать активность своего флота в Балтийском море, сообщает BNS со ссылкой на Минобороны Литвы.

Такие заверения на встрече с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом дал секретарь департамента обороны США по военно-морским силам Карлос Дель Торо.

"Мы благодарим США за лидерство и поддержку в обеспечении безопасности нашего региона в воздушном и морском измерениях. Мы не можем недооценивать Россию, она очень быстро восстановится", - сказал Анушаускас.

По его мнению, только присутствие сил США в регионе способно сдерживать Россию.

Министр отметил, что Литва наблюдает за активными действиями российского флота в Балтийском море, а организуемые на Балтике учения военно-морских сил США и посещающие страну военные корабли и подразделения морской пехоты США имеют для Литвы чрезвычайно важное значение.

"Мы хотим и готовы принять больше ваших сил. Мы интенсивно инвестируем в поддержку принимающей страны и необходимую инфраструктуру. Мы стремимся создать наилучшие условия для учений прибывающих военных", - заявил Анушаускас.

Он же на встрече с секретарем по ВВС департамента обороны США Фрэнком Кендаллом попросил его о личной поддержке в укреплении ПВО восточной части НАТО, а также более частых учениях сил воздушной обороны в Литве.

"На саммите НАТО в Вильнюсе мы уделим большое внимание практическому усилению противовоздушной обороны - мы добиваемся решений НАТО относительно развертывания в регионе дополнительных средств противовоздушной обороны союзников. Мы просим вашей поддержки в принятии этих решений НАТО. Это будет очень четкий сигнал о том, что воздушное пространство стран Балтии будет защищено от любой угрозы", - цитирует пресс-служба Анушаускаса.

Он также подчеркнул, что при создании всех необходимых условий для большего присутствия США и других союзников в Литве в настоящее время совершенствуется инфраструктура авиабазы ВВС Литвы в Шауляе.