Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Литва проведет артиллерийские учения НАТО на балтийском побережье

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Артиллерийские учения боевой группы передовых сил НАТО пройдут на побережье Балтийского моря в Литве, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

"29-30 августа на полигоне Кайрю (Клайпедский район) пройдут учения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированной в Литве, в ходе которых принадлежащая боевой группе артиллерийская часть будет вести огонь в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы 155-мм самоходные гаубицы PzH2000 Вооруженных сил Германии, "будет произведено более 100 выстрелов по морским целям, расположенным в 15-25 км от берега".

В зоне стрельб будет ограничено судоходство и полеты, также будет ограничен доступ на полигон Кайрю.

Отмечается, что "боевые стрельбы на полигоне Кайрю - регулярная часть подготовки артиллеристов, подобные учения регулярно проводят дислоцированные в Литве союзники и литовские солдаты. Гаубицами этого типа также вооружен артиллерийский дивизион пехотной бригады "Gelezinis Vilkas" ("Железные волки") литовских Вооруженных сил под командованием генерала Ромуальда Гедрайтиса".

НАТО Балтийское море Литва Кайрю
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Пакистанский суд постановил отложить исполнение приговора экс-премьеру Хану

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Что случилось этой ночью: вторник, 29 августа

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

В палате представителей США потребовали документы по расследованию против сына Байдена

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });