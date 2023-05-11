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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Грузовой корабль "Тяньчжоу-6" состыковался с китайской орбитальной станцией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" с продовольствием и оборудованием на борту благополучно пристыковался к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в четверг управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"11 мая, в 05:16 по Пекинскому времени (в 00:16 МСК), корабль успешно пристыковался к заднему порту базового модуля станции "Тяньхэ", - говорится в сообщении управления.

Теперь действующему экипажу орбитальной лаборатории предстоит войти в грузовой отсек корабля и начать его разгрузку.

Китайский "грузовик" способен доставлять на станцию около 7,4 т полезной нагрузки, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и проведут на ней в общей сложности полгода.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Тяньгун Тяньхэ Китай Тяньчжоу
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