В Южной Осетии запретили использовать дроны на праздники
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности Южной Осетии запретил использовать беспилотники во время мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента республики.
Запрет на использование БПЛА любого типа вводится с 9 часов утра 7 мая до 9 утра 20 мая.
КГБ, Минобороны, МВД и Госохране поручено обеспечить контроль воздушного пространства республики и пресечение полетов беспилотных летательных аппаратов на этот период с задействованием имеющихся возможностей.