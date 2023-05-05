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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В Южной Осетии запретили использовать дроны на праздники

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности Южной Осетии запретил использовать беспилотники во время мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента республики.

Запрет на использование БПЛА любого типа вводится с 9 часов утра 7 мая до 9 утра 20 мая.

КГБ, Минобороны, МВД и Госохране поручено обеспечить контроль воздушного пространства республики и пресечение полетов беспилотных летательных аппаратов на этот период с задействованием имеющихся возможностей.

Южная Осетия
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