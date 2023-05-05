Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В связи с проявлениями насилия со стороны радикалов и хулиганов, которые сопровождают протестные манифестации во Франции, профсоюзный блок полиции заявил об "апокалиптической ситуации" для сил правопорядка, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Полицейские профсоюзы в письме, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону, потребовали "срочного принятия закона против погромщиков", говорится в публикации.

По данным издания, руководители профсоюзов добились встречи 12 мая в Елисейском дворце, где они будут приняты главой кабинета президента республики Патриком Стрзодой и советником Макрона по безопасности Фредериком Розом.

"Речь идет о первом этапе. Наша цель в том, чтобы нас принял глава государства", - приводит газета слова официального представителя полицейского профсоюзного альянса Эрика Анри.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил 2 мая, что в ходе первомайских манифестаций протеста 406 полицейских и жандармов, в том числе 259 в Париже, получили ранения. Один из полицейских пострадал от брошенной в него бутылки с зажигательной смесью. В столице и ряде городов страны был нанесен ущерб городскому хозяйству.