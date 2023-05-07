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Британцы отмечают коронацию Карла III

Празднование продлится несколько дней

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Великобритании собрались вечером в субботу у Вестминстерского аббатства и на близлежащих улицах в центре Лондона, чтобы отпраздновать коронацию британского короля Карла III.

Несмотря на дождливую погоду, поклонники королевской семьи, которые украсили свои наряды флагами, коронами и самодельными регалиями, выстроились вдоль улиц, ведущих к Букингемскому дворцу.

Телеканал Sky News отмечает, что уличные вечеринки в честь коронации Карла III проходили в столице Уэльса Кардиффе. На празднованиях собрались многие родители с детьми, а также пожилые жители. На гуляния они надели предметы одежды с изображением британского флага. Около 2,5 тыс. жителей города пришли на территорию Замка Кардифф, чтобы последить за коронацией Карла III на установленном большом экране.

По данным Sky News, при этом в некоторых городах жители зафиксировали акции протеста против монархии. Так, в Лондоне полиция задержала более 50 человек за нарушение общественного порядка, драки.

Не обошлось без протестов и в Кардиффе. Так, сотни сторонников отмены монархии собрались с плакатами и баннерами с надписью: "Не мой король".

The Telegraph в свою очередь сообщает, что многие жители Шотландии вышли на улицы с требованием независимости. В шествии в Глазго приняли участие более 20 тыс. сторонников независимости.

Празднования коронации проходили не только на улицах страны, но и онлайн. Так, британские СМИ опубликовали веб-сайт, на котором можно было оставить поздравление королю. Кроме того, люди публиковали в соцсетях контент о коронации Карла III. Упоминания слов "король Карл" и "коронация" в сети встречаются около 1,8 млн раз.

Несмотря на то, что коронация уже завершилась, мероприятия в честь этого события продолжатся в предстоящие дни. Так, в воскресенье в Виндзорском замке пройдет концерт по случаю коронации. Кроме того, заведения по всей Великобритании будут освещены с помощью лазеров и иллюминаций. Также в стране пройдут так называемые коронационные обеды - жителей отдельных районов пригласят на совместные обеды, чашку чая или уличную вечеринку. Понедельник, 8 мая, также будет нерабочим днем. В этот день проведут инициативу "Большая помощь", которая предусматривает волонтерскую деятельность в своем районе.

В субботу архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби короновал Карла III. После того, как корона коснулась головы монарха, гости церемонии вслед за архиепископом прокричали: "Боже, храни короля!". По всему королевству начались орудийные салюты. После этого прошла церемония коронации королевы-консорта Камиллы.

Карл III является 40 правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

Великобритания Карл III коронация
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