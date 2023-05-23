Продажи игристых вин в Британии в начале мая выросли в 2,3 раза из-за коронации

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В первую неделю мая продажи игристых вин в Великобритании выросли в 2,3 раза (на 129%) к предыдущей недели на фоне подготовки британцев к празднованию коронации Карла III, говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar.

Продажи обычного вина увеличились на треть.

Коронация Карла III прошла 6 мая.

Также британцы активно приобретали ингредиенты для коронационного пирога, который подавался на королевском банкете, а его рецепт был размещен в открытом доступе. В частности, продажи замороженного теста увеличились на 89%, сливок - на 80%, фасоли - на 57%.

Совокупные расходы британцев на продукты в неделю коронации повысились на 218 млн фунтов ($270 млн) относительно предыдущей недели.

Цены на продукты питания в Великобритании за четыре недели по 14 мая выросли на 17,2% в годовом выражении после роста на 17,3% в предыдущий четырехнедельный период, отметили аналитики Kantar. Это один из рекордных показателей продуктовой инфляции с 2008 года.

Ожидается, что средняя британская семья в текущем году потратит на еду на 833 фунта больше, чем годом ранее.