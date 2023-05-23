Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Продажи игристых вин в Британии в начале мая выросли в 2,3 раза из-за коронации

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В первую неделю мая продажи игристых вин в Великобритании выросли в 2,3 раза (на 129%) к предыдущей недели на фоне подготовки британцев к празднованию коронации Карла III, говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar.

Продажи обычного вина увеличились на треть.

Коронация Карла III прошла 6 мая.

Также британцы активно приобретали ингредиенты для коронационного пирога, который подавался на королевском банкете, а его рецепт был размещен в открытом доступе. В частности, продажи замороженного теста увеличились на 89%, сливок - на 80%, фасоли - на 57%.

Совокупные расходы британцев на продукты в неделю коронации повысились на 218 млн фунтов ($270 млн) относительно предыдущей недели.

Цены на продукты питания в Великобритании за четыре недели по 14 мая выросли на 17,2% в годовом выражении после роста на 17,3% в предыдущий четырехнедельный период, отметили аналитики Kantar. Это один из рекордных показателей продуктовой инфляции с 2008 года.

Ожидается, что средняя британская семья в текущем году потратит на еду на 833 фунта больше, чем годом ранее.

Коронация Карла III в Великобритании

16
Великобритания Kantar Карл III
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель

В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение недалеко от Белого дома

Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });