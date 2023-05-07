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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Президент Киргизии вылетел с официальным визитом в Москву

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Россию, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского лидера.

"В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Также запланированы встречи Жапарова с другими официальными лицами. Киргизский президент 9 мая посетит в качестве почетного гостя парад Победы в Москве.

Киргизия Садыр Жапаров Россия Москва Владимир Путин
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